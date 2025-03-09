Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Tokat'tın Zile ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tokat'tın Zile ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hasan Ocak (62) idaresindeki 60 ZU 190 plakalı otomobil, Gölcük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ve itfaiye ekipleri uçuruma devrilen araçtan Ocak'ın cesedini çıkardı.
Ocak'ın cenazesi Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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