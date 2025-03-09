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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Tokat'tın Zile ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:35
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        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Tokat'tın Zile ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hasan Ocak (62) idaresindeki 60 ZU 190 plakalı otomobil, Gölcük köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Jandarma ve itfaiye ekipleri uçuruma devrilen araçtan Ocak'ın cesedini çıkardı.

        Ocak'ın cenazesi Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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