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        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Tokat'ta kar yağışı sonrasında İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:18
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        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Tokat'ta kar yağışı sonrasında İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Bölgede soğuk hava etkisini sürdürürken, geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor.

        Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi yakınlarında bulunan İhsaniye Göleti'nin yüzeyinin büyük bölümü de soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Bazı vatandaşlar, İhsaniye Göleti'nin kenarında fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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