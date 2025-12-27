Tokat'ta çıkan çatı yangını söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan çatı yangını söndürüldü.
Niksar Keşfi Meydanı'nda eski dershane binasının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
