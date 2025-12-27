Tokat'ta Yeşilay'dan yurtta kalan üniversite öğrencilerine farkındalık eğitimi
Tokat'ta Yeşilay görevlileri, yurtta kalan üniversite öğrencilerine kumar bağımlığı konusunda farkındalık eğitimi verdi.
Yeşilay Tokat Şubesince Tokat Gaziosmanpaşa Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.
Eğitimde, eğitimci Memili Söyler tarafından öğrencilere kumar bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi verildi.
Eğitimde sağlıklı yaşam, bilinçli seçimler ve bağımlılıklar hakkında bilgi aktarıldı.
