Başçiftlik'te kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.
İlçe merkezi de beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İlçe genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.