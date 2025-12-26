Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü camilerde "güzel koku" geleneğini yeniden yaşattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:49
        Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü camilerde "güzel koku" geleneğini yeniden yaşattı
        Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Regaip Kandili'nde vakıf camilerinde buhurdan yakıp salep ikram ederek Osmanlı'dan miras kalan "güzel koku" geleneğinin yeniden yaşatıldığını bildirdi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Osmanlı vakıf medeniyetinde önemli yere sahip olan kandillerde camilerin güzel kokularla donatılması geleneği yeniden yaşatıldı.

        Regaip Kandili dolayısıyla vakıf camilerinde buhurdan yakılarak ibadet mekanlarında ferah ve nezih bir ortam oluşturuldu. Ayrıca cemaate salep ikramında bulunularak kandil gecesinin manevi atmosferi pekiştirildi.

        Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Hz. Muhammed'in (S.A.V) kandillerde ve dini bayramlarda temiz ve güzel kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini ümmetine tavsiye ettiğini belirterek, "Güzel koku ruhun gıdasıdır. Koku dimağa, kalbe ve diğer iç organlara yarar sağlar, kalbi ferahlatır, nefsi sevindirir, ruhu genişletir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, kandilimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

