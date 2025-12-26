Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaşların kandilini tebrik eden Perçi, Regaip Kandili'nin manevi iklimine dikkati çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Regaip Kandili dolayısıyla Keşfi Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.