Tokat'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye, Sırtıkara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Duran Sırtıkara'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Alan köyüne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.