        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesinde temizlikte yeni dönem başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:54 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:54
        Tokat Belediyesinde temizlikte yeni dönem başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi kent estetiğini korumak, çevre kirliliğini önlemek ve daha düzenli bir çöp toplama sistemi oluşturmak amacıyla ortak kullanım alanlarındaki çöp konteynerlerini daha sağlam ve daha hijyen konteynerlerle değiştiriyor.

        Yıllar içinde yıpranan, kırılan ve sızıntı yaparak görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan çöp konteynerleri yerine daha sağlam yapılı, temizliği kolay ve hijyen açısından daha temiz olan yeni nesil çöp konteynerleri Tokat'ın tamamında kullanılmaya başlanıyor.

        Tokat Belediyesi teknik birimler şantiyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, dayanıklılık testinden geçen ve tüm durumlara karşı garantili olan yeni çöp konteynerlerini inceledi.

        Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerini de inceleyen Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda bir yeniliği daha hayata geçiriyoruz. Dayanıklılık testimizden başarıyla geçen, hijyenik açıdan daha temiz olan yeni çöp konteynerlerimizi Tokat'ımızın dört bir yanında uygulamaya alıyoruz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

