Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi yenileniyor

Erbaa Belediyesi, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde yenileme çalışması başlattı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1994-2014 yıllarında Erbaa Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Yenihan ile kongre merkezini ziyaret etti.

Sahne başta olmak üzere koltuklar, aydınlatma, ses, ısıtma ve koltukların yenileneceği çalışmaların 1 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Karagöl, göreve geldiklerinde kongre merkezine Ahmet Yenihan'ın adının yakışacağını söylediklerini belirterek, "Engin Günaydın da o dönemde bilgi vermiş. O da bizim çok önemli bir değerimiz. Sahnenin adını da Engin Günaydın sahnesi olarak değiştirmiştik. Değerlerimizi bu binada yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kültüre, sanata önem verdiklerini vurgulayan Karagöl, şunları kaydetti:

"Burada bazı değişiklikler ve onun yanı sıra renklerle alakalı oyuncuların bizden talebi vardı. Zamanı gelmişti artık, o kadar çok etkinlik düzenliyoruz ki yıpranmıştı. Hem rengini hem koltuklarımızı hem zeminimizi değiştireceğiz. Hem de sahnede renklerle alakalı oyuncuların, sahneyi kullananların gözünü almaması açısından bir değişiklik gerekiyordu. İnşallah tadilatımızı 1 ay içinde tamamlayıp Erbaalıların sanata, etkinliğe doyduğu bir salon olmaya devam edecek."