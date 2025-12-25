Niksar Kaymakamı Perçi, Ulu Cami'deki çalışmaları inceledi
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçede bulunan tarihi Ulu Cami'de sürdürülen çalışmalarda incelemede bulundu.
Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Perçi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ve Dr. Seçkin Özgür ile tarihi Ulu Cami'de devam eden çalışmaları inceledi.
İncelemede, cami yapısının statik güvenliği, drenaj sistemlerinin durumu ve yürütülen alttan ısıtma sistemi çalışmaları ele alındı.
Perçi, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilimsel ve teknik çalışmaların önem taşıdığını vurguladı.
Yetkililer, tarihi yapının özgün dokusunun korunarak yapılan çalışmaların hem kullanıcı konforunu artırmayı hem de yapının uzun vadeli güvenliğini sağlamayı amaçladığını belirtti.
