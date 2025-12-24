Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 22:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:45
        Tokat'ta çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

        Tokat-Turhal kara yolunda, ilçeye bağlı Çaylı köyü yakınlarında bulunan eğlence yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar jandarma ve Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, M.B.S. hayatını kaybetti.

        Kadının cesedi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

