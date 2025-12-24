Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yeşilay Tokat Şubesi iki ödül kazandı

        Yeşilay Tokat Şubesinin, Yeşilay Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde 2 ödüle layık görüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:19 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:19
        Yeşilay Tokat Şubesi iki ödül kazandı
        Yeşilay Tokat Şubesinin, Yeşilay Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde 2 ödüle layık görüldüğü bildirildi.

        Yeşilay Tokat Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, YEDAM uzman ekibi, şube sorumlusu ve Genç Yeşilay Kulübü Başkanı ile Yeşilay Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne katıldı.

        Zirvede 2025 Yılı Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları çerçevesinde, "Ayın En Yüksek Tiraj Katkısı Ödülü (Eylül 2025)" ile "2025 Yılında En Çok Ziyaret Gerçekleştiren Şube" ödülleri, Yeşilay Tokat Şube Başkanı Ateş'e verildi.

        Yeşilay Tokat Şubesinin 2026 Bağımsızlık Yılı hedefleri doğrultusunda il genelinde önleyici, bilinçlendirici ve farkındalık temelli çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

