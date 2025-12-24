Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta topladığı 2 binden fazla eski eşyayı bahçesinde ve deposunda sergiliyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şahin Çakır, 2 binden fazla eski eşyayı evinin bahçesinde ve deposunda sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta topladığı 2 binden fazla eski eşyayı bahçesinde ve deposunda sergiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şahin Çakır, 2 binden fazla eski eşyayı evinin bahçesinde ve deposunda sergiliyor.

        Kızılcaören köyünde yaşamını sürdüren Çakır, 20 yıl önce emekliliğinin ardından sahip olduğu eski eşyaları sergilemeye karar verdi.

        Köylülerin de desteğiyle bugüne kadar düven, kara saban, tırmık, kağnı ve tırpan gibi tarımsal aletlerin yanı sıra aydınlatma araçları, ölçü birimleri, taş yalak, dokuma ve marangozluk aletleri, eski konak kapısı, çarık ve mutfak gereçleri gibi 2 binden fazla eşya biriktiren Çakır, bunları evinin bahçesinde ve “Şahin Çakır Müzesi” adını verdiği depoda sergiliyor.

        Çakır’ın eski eşyalarının yer aldığı bahçe ve depoyu, köylülerin yanı sıra köye gelen ziyaretçiler de geziyor.

        Çakır, AA muhabirine, sahip olduğu eşyaların çoğunu kendisine köylülerinin getirdiğini söyledi.

        Kendisinin de "müzesine" elindeki eşyaları koyduğunu belirten Çakır, "Evimin bahçesine 2005 yılında müze kurdum. Müzemiz bu zamana kadar geldi. Müzede Tokat'a ait her şey var. Sabandan değirmen taşlarına kadar. Köylüler de benim müze işimden dolayı memnunlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de ebelik bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        TOGÜ'de ebelik bölümü öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
        Tokat'ta otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı
        TOGÜ'de Tarımsal Araştırma Danışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
        TOGÜ'de Tarımsal Araştırma Danışma ve Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı
        TOGÜ'de "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi
        TOGÜ'de "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi
        Şehidin emaneti adına kanını bagışında bulundu
        Şehidin emaneti adına kanını bagışında bulundu
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi