Tokat'ta topladığı 2 binden fazla eski eşyayı bahçesinde ve deposunda sergiliyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Şahin Çakır, 2 binden fazla eski eşyayı evinin bahçesinde ve deposunda sergiliyor.

Kızılcaören köyünde yaşamını sürdüren Çakır, 20 yıl önce emekliliğinin ardından sahip olduğu eski eşyaları sergilemeye karar verdi.

Köylülerin de desteğiyle bugüne kadar düven, kara saban, tırmık, kağnı ve tırpan gibi tarımsal aletlerin yanı sıra aydınlatma araçları, ölçü birimleri, taş yalak, dokuma ve marangozluk aletleri, eski konak kapısı, çarık ve mutfak gereçleri gibi 2 binden fazla eşya biriktiren Çakır, bunları evinin bahçesinde ve “Şahin Çakır Müzesi” adını verdiği depoda sergiliyor.

Çakır’ın eski eşyalarının yer aldığı bahçe ve depoyu, köylülerin yanı sıra köye gelen ziyaretçiler de geziyor.

Çakır, AA muhabirine, sahip olduğu eşyaların çoğunu kendisine köylülerinin getirdiğini söyledi.