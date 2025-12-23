Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Evden İşe Gidene Kadar" tiyatro oyunu sahnelendi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan "Evden İşe Gidene Kadar" adlı tiyatro oyunu, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda sahneye konuldu.

        Yazarlığını Ahmet Arslan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ayşe Elif Şener'in yaptığı oyun gündelik hayatın sıradan gibi görünen ancak derin anlamlar barındıran yolculuklarını sahneye taşıdı. Oyunun sanat danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Büşra Güven yürüttü.

        Toplumsal roller, bireysel kimlikler ve modern yaşamın insan üzerindeki etkilerini mizah ve dramatik unsurlarla ele alan "Evden İşe Gidene Kadar", farklı karakterler aracılığıyla izleyiciye hem düşündüren hem de gülümseten sahneler sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        TOGÜ öğrencileri toplumsal rolleri sahneye taşındı
        TOGÜ öğrencileri toplumsal rolleri sahneye taşındı
        Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor
        Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor