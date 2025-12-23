Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Tokat'ta jandarma ekipleri, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda durdurdukları aracı kontrol ederken dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bagaj kısmında arama yaptı.
Aramada, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
