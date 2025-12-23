Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Tokat'ta jandarma ekipleri, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:25
        Tokat'ta 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tokat'ta jandarma ekipleri, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda durdurdukları aracı kontrol ederken dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bagaj kısmında arama yaptı.

        Aramada, 485 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

