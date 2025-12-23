Tokat'ta gençler sanal gerçeklik ile Teknostle buluştu

Tokat'ta Teknofest ruhunu yaymak amacıyla hayata geçirilen "Hamle 360 Projesi", ortaokul öğrencilerini sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle buluşturdu.

T3 Vakfı Tokat İl Temsilciliği ve TOGÜ Teknofest Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, gençler geleceğin teknolojilerini yerinde deneyimledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) projeleri desteğiyle Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu ve Şehit Jandarma Teğmen Hubeyb Turan Ortaokulu'ndan 45 öğrenci katıldı.

T3 Vakfı İl Sorumlusu Furkan Çetinkaya koordinesindeki etkinlikte öğrenciler, VR gözlükler ve simülasyonlarla Teknofest'i deneyimledi.

​Çetinkaya, sanal gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin vizyonunu genişlettiğini, Tokat'ın teknoloji ekosistemini güçlendirdiğini belirtti.

Çetinkaya, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi, TOGÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, milli teknoloji hamlesi doğrultusundaki çalışmaların süreceğini kaydetti.