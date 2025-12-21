Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti

Tokat'ta bir araya gelen 20 kadın yaptıkları ve süsledikleri kurabiyeleri çocuklara hediye etti.

Gaziosmanpaşa Konağı'nda Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu üyesi 20 kadın bir araya geldi ve kurabiye yaptı.

Kurabiyeleri yılbaşı temasıyla süslenen kadınlar, kurabiyeleri çocuklara ücretsiz dağıttı.

Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu Başkanı Hacer Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kadınların kültür sanat yoluyla toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

Gönüllülük esasına göre çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Bugün de kurabiye atölyesine grup olarak katıldık. Biz inanıyoruz ki yapılan her güzel şey çoğalarak topluma yansıyor. Sinem Hanım'a da böyle bir etkinlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kurabiye atölyesini organize eden Sinem Durak da "Kadınları için bir etkinlik için bir araya geldik. Bugün kurabiye yaptık. Pişirdik ve süslemesini yaptık." ifadesini kullandı.