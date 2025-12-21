Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:32 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:32
        Tokat'ta bir araya gelen 20 kadın yaptıkları ve süsledikleri kurabiyeleri çocuklara hediye etti.

        Gaziosmanpaşa Konağı'nda Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu üyesi 20 kadın bir araya geldi ve kurabiye yaptı.

        Kurabiyeleri yılbaşı temasıyla süslenen kadınlar, kurabiyeleri çocuklara ücretsiz dağıttı.

        Tokat Kadın Sanat ve Kültür Grubu Başkanı Hacer Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kadınların kültür sanat yoluyla toplum yaşamına aktif katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.

        Gönüllülük esasına göre çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Bugün de kurabiye atölyesine grup olarak katıldık. Biz inanıyoruz ki yapılan her güzel şey çoğalarak topluma yansıyor. Sinem Hanım'a da böyle bir etkinlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

        Kurabiye atölyesini organize eden Sinem Durak da "Kadınları için bir etkinlik için bir araya geldik. Bugün kurabiye yaptık. Pişirdik ve süslemesini yaptık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

