Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Batmantaş köyünde buzlanma ve kar yağışı etkili oldu.
Kurtbeli mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan 2 tır mahsur kaldı.
Bunun üzerine sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda 2 tır bulundukları yerden kurtarıldı.
