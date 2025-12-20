Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı

        Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kar ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 2 tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Batmantaş köyünde buzlanma ve kar yağışı etkili oldu.

        Kurtbeli mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle kayan 2 tır mahsur kaldı.

        Bunun üzerine sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda 2 tır bulundukları yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Tokat'ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kişiyi evinin önünde silahla öldüren zanlı tutukl...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kişiyi evinin önünde silahla öldüren zanlı tutukl...
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (3)
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (3)
        Tokat'ta "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
        Tokat'ta "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
        Tokat'ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tokat'ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (2)
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (2)