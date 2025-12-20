GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kişiyi evinin önünde silahla öldüren zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, tutuklandı.
Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokağı'nda silah sesi duyup evlerinden dışarı çıkan ailesi, motokuryelik yapan Orhan Kocataş'ın (41) silahla vurulduğunu gördü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Kocataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili İdris A'yı (50) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.