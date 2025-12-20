Tokat'ta seramik eğitimi alan kadın süs eşyaları yapıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde seramik eğitimi alan kadın, 2 yıldır bu alanda süs eşyaları yapıyor.

İlçede yaşayan Nesrin Yaramış, 2023 yılında keçeden süs eşyası yapımını bıraktı. Seramik eğitimi alan Yaramış, son 2 yıldır ilçe merkezindeki dükkanında mesleği sürdürüyor.

Nesrin Yaramış, AA muhabirine, 2000 yılından bu yana el sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

Önce 13 yıl keçe sanatı ile uğraştığını belirten Yaramış, "Yün keçe ile birçok süs eşyası, dekoratif ürünler yaptım. Daha sonra keçe işini yapmaktan vazgeçtim. Seramik ile tanıştım. 2 yıldır bunun üzerine eğitim aldım. Seramikte çok geniş bir alan var. Dekoratif süs eşyaları, bardaklar, kuklalar, her şey yapılabiliyor. Duvar süsleri seramikten yapılıyor. Seramik, fabrikasyon şeklinde yapılan bir şey. El sanatlarıyla da yapılıyor." dedi.

Tokat ve Niksar'a özgü çalışmaları olduğunu anlatan Yaramış, şunları kaydetti: