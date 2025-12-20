Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta seramik eğitimi alan kadın süs eşyaları yapıyor

        Tokat'ın Niksar ilçesinde seramik eğitimi alan kadın, 2 yıldır bu alanda süs eşyaları yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.12.2025 - 13:37
        Tokat'ın Niksar ilçesinde seramik eğitimi alan kadın, 2 yıldır bu alanda süs eşyaları yapıyor.

        İlçede yaşayan Nesrin Yaramış, 2023 yılında keçeden süs eşyası yapımını bıraktı. Seramik eğitimi alan Yaramış, son 2 yıldır ilçe merkezindeki dükkanında mesleği sürdürüyor.

        Nesrin Yaramış, AA muhabirine, 2000 yılından bu yana el sanatlarıyla uğraştığını söyledi.

        Önce 13 yıl keçe sanatı ile uğraştığını belirten Yaramış, "Yün keçe ile birçok süs eşyası, dekoratif ürünler yaptım. Daha sonra keçe işini yapmaktan vazgeçtim. Seramik ile tanıştım. 2 yıldır bunun üzerine eğitim aldım. Seramikte çok geniş bir alan var. Dekoratif süs eşyaları, bardaklar, kuklalar, her şey yapılabiliyor. Duvar süsleri seramikten yapılıyor. Seramik, fabrikasyon şeklinde yapılan bir şey. El sanatlarıyla da yapılıyor." dedi.

        Tokat ve Niksar'a özgü çalışmaları olduğunu anlatan Yaramış, şunları kaydetti:

        "Bir camimizin kapısının üstünde rölyef var. Onu çalıştım ben. Çok da güzel oldu. Niksar resimleri yapıyoruz. Ürünlere talep var aslında, gayet güzel. Festivallerde stant açıyoruz. Orada satmaya çalışıyoruz ürünlerimizi, dükkanımıza gelip alan müşterilerimiz oluyor. Dışardan gelen turistler alıyor. Genelde süs eşyası ve hediyelik olarak satıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

