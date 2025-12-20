Habertürk
        Tokat'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 20.12.2025 - 11:52 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:52
        Tokat'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta silah sesi duyup evlerinden dışarı çıkan ailesi, motokuryelik yapan Orhan Kocataş'ın (41) silahla vurulduğunu gördü.

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Kocataş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olayla ilgili İdris A'yı (50) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

