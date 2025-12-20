Tokat'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Ziya Gökalp Mahallesi Sipahi Sokak'ta silah sesi duyup evlerinden dışarı çıkan ailesi, motokuryelik yapan Orhan Kocataş'ın (41) silahla vurulduğunu gördü.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Kocataş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili İdris A'yı (50) gözaltına aldı.
