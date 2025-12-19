Habertürk
        Niksar'da özel eğitim öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

        Niksar'da özel eğitim öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

        Tokat'ın Niksar ilçesine özel eğitim öğrencileri, itfaiyeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:24
        Niksar'da özel eğitim öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret
        Tokat'ın Niksar ilçesine özel eğitim öğrencileri, itfaiyeyi ziyaret etti.

        Niksar Endüstri Meslek Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Niksar Belediyesi İtfaiye Amirliğine ziyarette bulundu.

        Öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları, acil durumlarda yapılan müdahaleler ve kullanılan araçlar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

