        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:01
        Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sinan Ö. yönetimindeki 66 LY 095 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çalkara kavşağında Ali U. idaresindeki 60 AAV 215 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Ahmet A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

