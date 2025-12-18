Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinan Ö. yönetimindeki 66 LY 095 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Çalkara kavşağında Ali U. idaresindeki 60 AAV 215 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra hafif ticari araçta bulunan Ahmet A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
