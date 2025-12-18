Tokat İl Jandarma Komutanı Çetin'den Pazar Belediyesine ziyaret
Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.
Çetin, Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Pervanlar, "Komutanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.
