        Tokat Haberleri

        Tokat İl Jandarma Komutanı Çetin'den Pazar Belediyesine ziyaret

        Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:30
        Tokat İl Jandarma Komutanı Çetin'den Pazar Belediyesine ziyaret
        Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Çetin, Pervanlar'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Pervanlar, "Komutanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

