        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus'ta "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Tokat'ın Almus ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:48
        Almus'ta "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ın Almus ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

        Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında Almud Fatmatüz Zehra Kız Kur'an Kursu ve 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri yerli ve milli üretimimize dikkat çekmek amacıyla TOGG, Akıncı, Kızılelma, Altay tankı, Kirpi gibi eserler üzerine yapay zeka destekli video hazırladı.

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, minik yüreklerin büyük farkındalığının kendilerine umut, ülkenin üretim gücüne ise güven verdiğini dile getirerek, "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu bilinçle büyüyen nesillerin ülkemizi daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

