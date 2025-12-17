TOGÜ Rektörü Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi.

Yılmaz, senato toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinde 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi uygulamasının çok iyi gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den en iyi tazelenme üniversiteler arasında. Tazelenme üniversitesi çalıştayı yaptık. Bakanlıktan da katılımcılar oldu. Okulumuzdaki laboratuvarları kent genelindeki okulların kullanımına açtık. Yapay zeka ve dijital dönüşüm koordinatörlüğünü kurduk. TÜBİTAK, üniversitemizi gıda ve tarım konusunda yetkin üniversite olarak değerlendirmişti. Bu konuda hocalarımıza çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. DOKAP'tan 10 milyon lira destek aldık. Patates ıslahını yaparak çiftçilerimize tohum olarak dağıtıyoruz. Dijital finans yazarlık projemizde hocalarımız 50'ye yakın köye gitti. Etkinliklerin proje esaslı olmasını istiyoruz. Sanal oyunlardan sokak oyunlarına projemizi yaptık. Seralarımızda yetiştirdiğimiz 1 milyon fideyi çiftçilerimize verdik."