Erbaa Belediye Başkanı Karagöl milli güreşçileri ağırladı
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, milli güreşçileri ağırladı.
Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, milli güreşçileri ağırladı.
Karagöl, son olarak Türkiye şampiyonu olan Ahmet Duman ile Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonası ikincisi Hüseyin Bakır'ı tebrik ederek, hediye verdi.
Şampiyonlarla omuz omuza olduklarını belirten Karagöl, "Zaferleriyle her daim göğsümüzü kabartan, gurur nişanemiz Ahmet Duman ve Hüseyin Bakır'ı misafir ettik. Erbaa'nın adını ufukların ötesine taşıyan kıymetli sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızın her zaman yanındayız." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.