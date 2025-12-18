Tokat'ta çıkan yangınında tek katlı evde hasar oluştu
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Gürçeşme beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi'nde Murat Avcı'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
