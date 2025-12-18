Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangınında tek katlı evde hasar oluştu

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangınında tek katlı evde hasar oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında tek katlı evde hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Gürçeşme beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi'nde Murat Avcı'ya ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Okan Karacan gözaltına alındı
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Hareketli dakikalar! Polis ateş açıp durdurdu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        Cinsel istismar, tehdit, şiddet... Büyük dram!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        708 Euro ile başladı 520’ye düştü
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Trump: Petrol haklarımızı geri istiyoruz
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi'ndeki dinleme krizinde, ifadesi alınan başkan yardımcısı a...
        Tokat Belediyesi'ndeki dinleme krizinde, ifadesi alınan başkan yardımcısı a...
        TOGÜ 2025'te araştırma, eğitim ve altyapıda güçlendi
        TOGÜ 2025'te araştırma, eğitim ve altyapıda güçlendi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, 2025 yılını değerlendirdi
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl milli güreşçileri ağırladı
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl milli güreşçileri ağırladı
        Erbaa'da karla mücadele çalışması yapıldı
        Erbaa'da karla mücadele çalışması yapıldı
        Hem eğitim görüp hem üretiyorlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde üreti...
        Hem eğitim görüp hem üretiyorlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde üreti...