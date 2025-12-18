Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Şehir Müzesi 2025 yılında 147 bin 617 kişiyi ağırladı

        Tokat Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Şehir Müzesi'ni 2025 yılının geride kalan bölümünde 147 bin 617 kişi ziyaret etti.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 18.12.2025 - 11:57
        Tokat Şehir Müzesi 2025 yılında 147 bin 617 kişiyi ağırladı
        Tokat Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Şehir Müzesi'ni 2025 yılının geride kalan bölümünde 147 bin 617 kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesinin şehrin kültürel hafızasını yaşatmak amacıyla hizmete sunduğu Tokat Şehir Müzesi'nde ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre arttı.

        Yapılan tanıtım ve etkinliklerle 2024 yılında 112 bin 823 misafiri ağırlayan müzede ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 31 artış yaşandı.

        Tokat'ın tarihinin, geleneksel yaşam tarzının ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinin tanıtıldığı müzede, 14 farklı meslek grubu bal mumu heykellerle canlandırılıyor. Müzede, eski ev gereçleri, tarihi fotoğraf ve dokümanlar ziyaretçilerle buluşturuluyor.

        Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların anlatıldığı bölüm, özellikle aileler ve eğitim grupları tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Müze koleksiyonunda binlerce parça eser sergilenirken, bakırcılık, demircilik, urgancılık, yazmacılık gibi geleneksel meslekler modern müzecilik teknikleriyle ziyaretçiye aktarılıyor. Bu zengin içerik, Tokat'ın kültürel mirasını hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere etkileyici biçimde sunuyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızın tarihini ve kültürünü gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için Tokat Belediyesi Şehir Müzemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılında ziyaretçi sayısındaki artış, bu çabaların ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Kültür turizmini desteklemek ve şehrimizin tarihini dünyaya tanıtmak, bizim için öncelikli hedefler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        Başkan Yazıcıoğlu, müzenin eğitim programları, çocuk etkinlikleri ve geleneksel meslek atölyeleriyle zenginleştirilerek 2026'da da daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yazıcıoğlu, ayrıca müzenin Tokat'ın kültürel mirasını yerelde ve turistler arasında yaygınlaştıran önemli bir merkez olduğuna dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

