Pazar ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği düzenlendi
Tokat'ın Pazar ilçesinde "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Tokat'ın Pazar ilçesinde "Yerli Malı Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında 4-6 Yaş Esentepe Kur'an Kursu tarafından "Gücümüz Topraklarımızda" etkinliği yapıldı.
Etkinlikte öğrenci ve öğretmenler tarafından yerli ve geleneksel ürünlerle ilgili çalışma gerçekleştirildi.
Etkinliğe Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İl Müftüsü Esat Yapıcı ve Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.