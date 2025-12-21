Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Henüz plakaları öğrenilemeyen S.B. idaresindeki kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde E.Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan H.Y. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü S.B, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
