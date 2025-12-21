Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:39 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Henüz plakaları öğrenilemeyen S.B. idaresindeki kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde E.Y. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

        Kazada kamyonette bulunan H.Y. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Araçta sıkışan sürücü S.B, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
        Tokat'ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Tokat'ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kişiyi evinin önünde silahla öldüren zanlı tutukl...
        GÜNCELLEME - Tokat'ta bir kişiyi evinin önünde silahla öldüren zanlı tutukl...
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (3)
        Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu (3)
        Tokat'ta "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
        Tokat'ta "Temizlik Hepimizin Sorumluluğu" sosyal deneyi ilgi gördü
        Tokat'ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
        Tokat'ta arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi