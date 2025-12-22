Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tokat'ta konuştu:

Habertürk
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "(Terörsüz Türkiye süreci) Bu noktadan sonra atılacak adımlar, çıkarılacak olan yasalar, yargı paketi bunlar sadece Meclis'in yapacağı işler olmamalı. Bu noktada bir referanduma gidilmelidir." dedi.

        Giriş: 22.12.2025 - 18:14 Güncelleme: 22.12.2025 - 18:14
        Erbakan, Tokat'ta bir kafede düzenlediği basın toplantısında, partisinin "Anadolu Buluşmaları"nı Tokat'tan başlattıklarını söyledi.

        Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili referandum çağrısı yaptı.

        "Bu noktadan sonra atılacak adımlar, çıkarılacak olan yasalar, yargı paketi bunlar sadece Meclis'in yapacağı işler olmamalı. Bu noktada bir referanduma gidilmelidir." diyen Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

        "Suça karışmış PKK'lılar affedilsin mi? Siyasete geri dönsünler mi? PKK'nın yönetici kadrosu ne olacak, affedilecek mi? Bununla ilgili millete sorulsun. Millet referandumda görüşünü ifade etsin. Madem millet de bu süreci destekliyor diyorsunuz, herkesin mutabık olduğu noktadayız diyorsunuz, öyleyse bunu tasdik edelim. Bir referandum yapalım. Bunu söylüyoruz."

        Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasının, Suriye ordusuna entegrasyonuyla ilgili de konuşan Erbakan, "Bunu Sayın Dışişleri Bakanı da hükümet yetkilileri de ifade ediyorlar. Sadece PKK terör örgütünün silah bırakması değil, YPG/PYD'nin yani ana omurgasını oluşturduğu SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması, ayrı bir ordu ayrı bir güç olarak orada bulunmaması gereklidir." diye konuştu.

        Erbakan, basın toplantısının ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent esnafını ve partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki üye standını da ziyaret ederek partililerle fotoğraf çektirdi.

