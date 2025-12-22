Yolkonak'ta şehitlik ve mezarlık alanları yenileniyor

Yolkonak Belediyesi tarafından mevcut mezarlık alanı genişletilirken şehitlerin hatırasını yaşatacak şehitlik alanı yenileniyor.

Beldenin Merkez Mahallesi'nde bulunan kabristanlığın yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı açılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Özgür, yaptığı açıklamada, projenin sadece bir imar faaliyeti değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin bir gereği olduğunu söyledi.

Beldeye hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Özgür, "Bizler, 'Ölüsüne hürmet etmeyenin, dirisine saygısı olmaz' düsturuyla yetişmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Yolkonak Belediyemizin başlattığı mezarlık ve şehitlik yenileme çalışmalarıyla, ebediyete irtihal eden sevdiklerimizin istirahatgahlarını onlara yakışır bir sessizliğe ve huzura kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatan için canını feda eden aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak adına şehitliği de ihya etiklerini aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"Artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni mezar alanlarımızı düzenliyoruz. Bu çalışma, sadece bir imar faaliyeti değil, geçmişimize olan sadakatimiz ve ecdadımıza olan minnet borcumuzdur."