Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Yolkonak'ta şehitlik ve mezarlık alanları yenileniyor

        Yolkonak Belediyesi tarafından mevcut mezarlık alanı genişletilirken şehitlerin hatırasını yaşatacak şehitlik alanı yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:13 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolkonak'ta şehitlik ve mezarlık alanları yenileniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yolkonak Belediyesi tarafından mevcut mezarlık alanı genişletilirken şehitlerin hatırasını yaşatacak şehitlik alanı yenileniyor.

        Beldenin Merkez Mahallesi'nde bulunan kabristanlığın yetersiz kalması nedeniyle yeni mezarlık alanı açılıyor.

        Belediye Başkanı Süleyman Özgür, yaptığı açıklamada, projenin sadece bir imar faaliyeti değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin bir gereği olduğunu söyledi.

        Beldeye hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Özgür, "Bizler, 'Ölüsüne hürmet etmeyenin, dirisine saygısı olmaz' düsturuyla yetişmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Yolkonak Belediyemizin başlattığı mezarlık ve şehitlik yenileme çalışmalarıyla, ebediyete irtihal eden sevdiklerimizin istirahatgahlarını onlara yakışır bir sessizliğe ve huzura kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vatan için canını feda eden aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak adına şehitliği de ihya etiklerini aktaran Özgür, şunları kaydetti:

        "Artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni mezar alanlarımızı düzenliyoruz. Bu çalışma, sadece bir imar faaliyeti değil, geçmişimize olan sadakatimiz ve ecdadımıza olan minnet borcumuzdur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!

        Benzer Haberler

        Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir
        Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir
        Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti
        Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti
        Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tokat'ta kamyonet ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tokat'ta kamyonet, kamyonla çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Tokat'ta kamyonet, kamyonla çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yarala...
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı
        Tokat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 tır kurtarıldı