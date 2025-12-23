Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.H.K. (61) idaresindeki 55 LE 552 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Boztepe mevkisinde İ.Ö. yönetimindeki 34 GDC 046 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile S.J.K. (60) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi.
