        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:58
        Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.H.K. (61) idaresindeki 55 LE 552 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Boztepe mevkisinde İ.Ö. yönetimindeki 34 GDC 046 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile S.J.K. (60) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

