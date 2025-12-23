Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor

EKBER TÜRKOĞLU/NECMETTİN ERYILMAZ - Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde memur olarak çalışan ve 2024 yılında emekli olan Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.

Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor.

Peköz, AA muhabirine, daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

"Aşırı derecede çileğe talep var. Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Bizim çilekler biraz daha sert. Bizim çilekler kendini bırakmıyor. Raf ömrü çok uzun."