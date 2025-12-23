Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor

        EKBER TÜRKOĞLU/NECMETTİN ERYILMAZ - Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hobi amaçlı başladığı çilek üretiminde talebe yetişmekte zorlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EKBER TÜRKOĞLU/NECMETTİN ERYILMAZ - Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde memur olarak çalışan ve 2024 yılında emekli olan Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.

        Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor.

        Peköz, AA muhabirine, daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

        Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

        "Aşırı derecede çileğe talep var. Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Bizim çilekler biraz daha sert. Bizim çilekler kendini bırakmıyor. Raf ömrü çok uzun."

        - "Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor"

        Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen çilek almaya devam ettiklerini dile getiren Peköz, " Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor. Reçellikte de aroması çok lezzetli. Nisan ayının ortası gibi başlıyor Aralık 15'inde bile hala çilek alıyoruz." dedi.

        - Üretim alanını 10 kat artıracak

        İlk sene 4 ton ürün aldıklarını anlatan Peköz, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sene verimi daha yüksek olacak. 2026 yılında 8 ila 10 ton arasında çilek bekliyoruz buradan. Şimdi yeni bir yer kiraladık. 40-50 dönüm civarında. Talep çok olduğu için. 4 dönümlük alanda 5 ila 10 kişi arasında eleman çalıştırıyoruz. Yeni aldığımız alanda 50 ila 60 kişi çalıştıracağız. Şubat ayında budama veya dikim ile işçileri çalıştırmaya başlıyoruz, aralık ayının ortasına kadar çalıştırıyoruz. Bizim çilekler çok tutuluyor. Çileklerimizi tüketenler aroması ve tadı çok farklı diyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta gençler sanal gerçeklik ile Teknostle buluştu
        Tokat'ta gençler sanal gerçeklik ile Teknostle buluştu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tokat'ta konuştu:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tokat'ta konuştu:
        TOGÜ sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor
        TOGÜ sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyor
        Yolkonak'ta şehitlik ve mezarlık alanları yenileniyor
        Yolkonak'ta şehitlik ve mezarlık alanları yenileniyor
        Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir
        Erbakan: SDG'nin de Suriye ordusuna entegre olması gerekir
        Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti
        Tokat'ta kadınlar yaptıkları kurabiyeleri çocuklara hediye etti