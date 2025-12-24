Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.
Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.
