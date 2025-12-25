Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor

        Tokat Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak, ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla araç filosuna 2025 model, 54 kişilik yeni bir otobüs daha kazandırdı.

        Yeni otobüs, belediyenin teknik birimler şantiyesinde düzenlenen inceleme programıyla tanıtıldı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, otobüsü inceleyerek, trafiğe kapalı şantiye alanında deneme sürüşü yaptı.

        Yazıcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hizmet kalitesi ve verimliliğin yer aldığını belirterek, "Belediyemiz araç parkına kazandırdığımız 54 kişilik yeni otobüsümüz Tokat'ımıza, belediyemize hayırlı olsun. Üretken belediyecilik anlayışıyla belediyemiz araç parkını daha da güçlendiriyoruz. Daha güvenli, konforlu ve çağdaş ulaşım hizmeti için çalışmalarımızı canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesini de ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.

        Çalışanlara kolaylık dileyen Yazıcıoğlu, belediye hizmetlerinin sahadaki emekle güçlendiğini belirterek, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Husumetlisine ateş açtı! Yoldan geçeni vurdu!
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Tokat'ta bir evde 13 parça tarihi eser ele geçirildi
        Tokat'ta bir evde 13 parça tarihi eser ele geçirildi
        Niksar Kaymakamı Perçi, Ulu Cami'deki çalışmaları inceledi
        Niksar Kaymakamı Perçi, Ulu Cami'deki çalışmaları inceledi
        Tokat Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
        Tokat Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor
        Eğlence merkezinde çıkan yangında öldü
        Eğlence merkezinde çıkan yangında öldü
        TOGÜ'de Mehmet Akif'in edebi ve fikri mirası ele alındı
        TOGÜ'de Mehmet Akif'in edebi ve fikri mirası ele alındı
        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti