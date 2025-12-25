Tokat'ta "Sudan'da Barış Arayışı" Paneli düzenlendi

TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ve Prof. Dr. Yusuf Temür, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yayar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından "Sudan'da Barış Arayışı: Uluslararası Çatışma ve Diplomatik Çözümler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.