"Niksar'dan Al Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı" düzenlendi
Tokat'ın Niksar ilçesinde yöresel ürünler ve hediyelik eşyaların tanıtıldığı "Niksar'dan Al Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı" düzenlendi.
Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen fuarın açılış programına Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, AK Parti İlçe Başkan Vekili Süleyman Keleş ile vatandaşlar katıldı.
Fuar, 28 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
