        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Artova ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:44 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:46
        Tokat'ta kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ın Artova ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        T.Ş. idaresindeki 60 RB 312 plakalı kamyonet, Taşpınar köyü yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen traktörle çarpıştı.

        Kazada kamyonet sürücüsü T.Ş. ile araçta bulunan H.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Artova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

