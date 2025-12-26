GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde 24 Aralık'ta A.G. ve Ş.G. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) silahla vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A.G. ve Y.G. kurtarılamamıştı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. ve Y.G'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

