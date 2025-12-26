Habertürk
        GÜNCELLEME - Tokat'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 26.12.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:37
        İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. ve Y.G'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde 24 Aralık'ta A.G. ve Ş.G. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) silahla vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A.G. ve Y.G. kurtarılamamıştı.

        Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

