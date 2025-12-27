Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ailesinin avukatından açıklama

        Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen kadının ailesinin avukatı Selinay Arslan, dava ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 14:49 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:49
        Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ailesinin avukatından açıklama
        Selinay Arslan, gazetecilere, Hatice Yalman'ın öldürülmesiyle ile ilgili ilk duruşmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hatice Yalman'ı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa K'nin tutuklu, N.K, K.T, M.S, F.A, Ö.S, H.S. ve M.S'nin ise tutuksuz yargılandığını anlatan Arslan, duruşmanın ertelendiğini belirtti.

        Hatice Yalman'ın canice katledildiğini öne süren Arslan, "Tasarlayarak, eziyet çektirilerek katledilmiştir. Katledilmeden önce Hatice Yalman, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin, korkunun göstergesidir." dedi.

        Topçam Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman ile Mustafa K'yi hastaneye kaldırmış, vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman hastanede yaşamını yitirmişti.

        Polise Yalman ile kendisinin darbedildiklerini söyleyen Mustafa K, tutuklanmıştı.

