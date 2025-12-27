Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü öne sürülen kadının ailesinin avukatından açıklama

Topçam Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman ile Mustafa K'yi hastaneye kaldırmış, vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman hastanede yaşamını yitirmişti.

Hatice Yalman'ın canice katledildiğini öne süren Arslan, "Tasarlayarak, eziyet çektirilerek katledilmiştir. Katledilmeden önce Hatice Yalman, uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yapmıştır. Bu işareti katledilmeden 2 saat önce yapmıştır. Bu da yaşamış olduğu paniğin, korkunun göstergesidir." dedi.

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Hatice Yalman'ı "Nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Mustafa K'nin tutuklu, N.K, K.T, M.S, F.A, Ö.S, H.S. ve M.S'nin ise tutuksuz yargılandığını anlatan Arslan, duruşmanın ertelendiğini belirtti.

Selinay Arslan, gazetecilere, Hatice Yalman'ın öldürülmesiyle ile ilgili ilk duruşmasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Tokat'ta darbedilerek öldürüldüğü iddia edilen kadının ailesinin avukatı Selinay Arslan, dava ile ilgili açıklamada bulundu.

