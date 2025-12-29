Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede bugün eğitime ara verildi.
Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
