Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.
