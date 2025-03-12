Tokat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi

Tokat'ın Almus ve Başçiftlik ilçelerinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen anma programına, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Belediye Başkanı Bekir Özer ve ilçe protokolü katıldı.

Programa Atatürk ve Türk Büyükleri için yapılan saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu sergiledi.

Daha sonra, şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

-Başçiftlik

Başçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"istiklal Marşı Nedir" isimli oratoryo gösterisi yapıldı, öğrenci korosu tarafından şarkılar seslendirdi.

İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan tiyatro gösteriminin ardından, İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldılar.