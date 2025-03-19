Başçiftlik Belediyesi ramazanda 500 aileye sıcak yemek dağıtıyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye aşevi ramazan ayında 500 aileye sıcak yemek dağıtıyor.

Başçiftlik Belediyesi Aşevinde her gün üç çeşit sıcak yemek pişiriliyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca ilçede bulunan fakir, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, "Her gün 500 kişiye üç çeşit yemek dağıtımını yapıyoruz. Yemeklerin maliyeti hayırseverlerin bağışları tarafından karşılanmaktadır." dedi.