Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor

        Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 52 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL

        Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 52 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        İlçelerden Almus'ta 12, Artova'da 1, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 8, Sulusaray'da 7, Yeşilyurt'ta 8 ve Zile'de 9 olmak üzere 52 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta çift ekiplerin çalışmasıyla hast...
        Tokat'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta çift ekiplerin çalışmasıyla hast...
        Erbaa'da parklara zarar veren 2 çocuk yakalandı
        Erbaa'da parklara zarar veren 2 çocuk yakalandı
        Otomobilin takla attığı kaza kamerada
        Otomobilin takla attığı kaza kamerada
        Tokat'a yeni kavşak yapıldı
        Tokat'a yeni kavşak yapıldı
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ta kar nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor
        Tokat'ta kar nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor