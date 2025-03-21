Tokat'ta kar nedeniyle 52 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 52 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

İlçelerden Almus'ta 12, Artova'da 1, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 8, Sulusaray'da 7, Yeşilyurt'ta 8 ve Zile'de 9 olmak üzere 52 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.