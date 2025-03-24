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        Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sandukanın puşidesi 2,5 yılda tamamlandı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğretici Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşideyi 2,5 yılda tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:11
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        Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sandukanın puşidesi 2,5 yılda tamamlandı
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nde çalışan 8 kadın öğretici Tokat'ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi'ndeki sanduka için hazırlanan puşideyi 2,5 yılda tamamladı.

        Tokat Olgunlaşma Enstitüsü 2017 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Puşide Projesi'nde yer aldı.

        Niksar ilçesinde bulunan Danişmentli Beyliği'nin kurucusu Melik Ahmet Danişmend Gazi'nin türbesindeki sanduka için Farsça "örtü" anlamına gelen, mezar üzerine yerleştirilen, genellikle ahşap, mermer, taş ve çini kaplama sandukaları örtmek için kullanılan puşide yapımına 2,5 yıl önce Tokat Valiliği koordinesi ile başlandı.

        - Puşide Kadir Gecesi serilecek

        Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Teker, AA muhabirine, puşide yapımında 8 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

        Ekibin büyük özveriyle çalıştığını anlatan Teker, "Puşide üzerindeki desenler Niksar Büyük Hamam'da bulunan hamam kurnanın bordürlerde bulunan desenlerden stilize edildi. Sekiz kişilik ekip, günlük 15 santimetre yapa yapa puşideyi tamamladı. Elde işleniyor. Dival işi (tersi ile yüzü farklı görünümde olan bir nakış türü) tekniğiyle işleniyor. Bu örtü. Tek tek iğne batırılarak yapılıyor. Bu yüzden de çok değerli. Hakikaten yerini bulacak eser." dedi.

        Puşidenin göz nuruyla yaklaşık 2,5 senede tamamlandığını, çalışma arkadaşları ile gurur duyduğunu vurgulayan Teker, "Arkadaşlarımız çok yetenekliler. O da yetmiyor gönül vermek lazım. Sağ olsun gönül verdiler. Gece gündüz demediler, hafta sonu demediler. Evlerindeki işlerini aksattılar. Bu puşideyi tamamlamak için çok çaba sarf ettiler." diye konuştu.

        Teker, puşideyi 26 Mart'ta idrak edilecek Kadir Gecesi'nde sandukaya örteceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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