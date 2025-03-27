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        Tokat'ta otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 17:00 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:06
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        Tokat'ta otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Fatih Coşar (42) idaresindeki 34 KOG 920 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi Yusuf Beyazıt Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Altun'a çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazanın ardından sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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