Tokat'ta otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin çarptığı 89 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Fatih Coşar (42) idaresindeki 34 KOG 920 plakalı otomobil, Bağlar Mahallesi Yusuf Beyazıt Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Altun'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın ardından sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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